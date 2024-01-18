Лавров: говорить о начале диалога с США нельзя в отрыве от ситуации с безопасностью

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вести речь о возобновлении диалога по стратегической стабильности с США невозможно в отрыве от общей ситуации с безопасностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"О перспективах возобновления стратегического диалога с Соединенными Штатами немало говорилось в последнее время, <...> но говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самое стратегической стабильности", - сказал глава российского дипведомства.