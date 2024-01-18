Лавров назвал негативной динамику в сфере стратегической стабильности

По словам главы МИД РФ, это связано с процессами, сопровождающими переход от однополярного к многополярному миру

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отрицательная динамика наблюдается в настоящий момент в сфере стратегической стабильности и безопасности, это связано с процессами, сопровождающими переход от однополярного к многополярному миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"На сегодня в этой сфере (стратегической стабильности и безопасности - прим. ТАСС) крайне негативная динамика, эта тенденция усугубляется", - сказал глава российского дипведомства. По его словам, это связано, прежде всего, с обострением борьбы вокруг "тех исторических процессов, которые сопровождают сдвиг миропорядка от однополярной модели к полицентричному мироустройству".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что западные страны не хотят допустить перехода к многополярности. При этом, по мнению министра, стремясь сохранить доминирование, Запад себя не ограничивает в выборе средств давления на тех, кто эти "гегемонистские замашки" не приемлет и отстаивает принципы равноправия, закрепленные в Уставе ООН.