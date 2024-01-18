Лавров заявил о попытках Запада сохранить безраздельное мировое господство

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Западные страны пытаются сохранить безраздельное мировое господство, но наталкиваются на препятствия, в том числе на позицию России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Запад пытается сохранить безраздельное мировое господство", - констатировал глава российского дипведомства, отметив, что такую политику проводит в первую очередь Вашингтон. "Но он [Запад] наталкивается на все больше и больше препятствий. Одним из таких препятствий является Россия, которая проявила решимость не допустить ущемления своих интересов, интересов великой державы, интересов одного из мировых цивилизационных центров", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что западные страны не хотят допустить перехода к многополярности и тем самым идут "против естественного, объективного хода истории", пытаясь удержать глобальное доминирование.