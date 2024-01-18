Лавров заявил, что НАТО не хочет слышать озабоченности России

По словам главы МИД РФ, Запад ведет дело к эскалации кризиса на Украине и создает дополнительные стратегические риски

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запад не хочет слышать озабоченности России, напротив, ведет дело к эскалации кризиса на Украине и создает дополнительные стратегические риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, не хотят разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий. Наоборот, Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - сказал министр.