Лавров заявил, что Украину, по сути, ждет судьба Афганистана

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украину ждет судьба Афганистана, Ирака, Ливии и других стран, где США и их союзники "устраивали авантюры", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Где был раньше похожий разворот событий? Афганистан. 20 лет там американцы были - это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможно? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия, любые страны, в которых США и их сателлиты устраивали авантюры", - сказал министр.

"Где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это все затевалось?" - задался вопросом Лавров. "И Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены", - подчеркнул он.