Лавров заявил, что США давно сделали ставку на свое военное превосходство

По словам главы МИД РФ, Вашингтон не стремится к диалогу по контролю над вооружениями

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вашингтон давно не стремится к диалогу по контролю над вооружениями, а пытается обеспечить себе "свободу рук" и делает ставку на собственное военное превосходство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он напомнил, что в преамбуле Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отражена договоренность Москвы и Вашингтона о приверженности принципу неделимости безопасности, когда никто не укрепляет свою безопасность за счет другого. Министр констатировал, что это принцип был растоптан в контексте подготовки и развязывания Западом украинского конфликта.

"Там же в преамбуле записано обязательство России и США выстраивать отношения на основе доверия и сотрудничества. О каком доверии сейчас может идти речь? Все это прекрасно понимают. В реальности США давно сделали ставку на достижение военного превосходства, стремились обеспечить себе свободу рук, шаг за шагом демонтировали всю систему соглашений о контроле над вооружениями", - описал ситуацию Лавров.