Лавров заявил, что у РФ нет оснований для разговора с США о стратегической стабильности

По словам главы МИД РФ, США "не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности неядерный компонент военного противоборства, неядерной силы вывести за скобки, тем самым закрепить имеющееся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия сейчас не имеет оснований для разговора с США по стратегической стабильности и считает предложения Вашингтона неприемлемыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы считаем американские идеи неприемлемыми", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Он указал, что США "не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности неядерный компонент военного противоборства, неядерной силы вывести за скобки, тем самым закрепить имеющееся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество".

"Поэтому мы не видим в условиях ведомой Вашингтоном гибридной войны против России каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с Соединенными Штатами о стратегической стабильности", - подчеркнул Лавров.