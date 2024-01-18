Лавров: РФ в декабре указала США на неприемлемость их предложений по стратстабильности

По словам главы российского МИД, Москва продолжает отстаивать основы выдвинутых ей в 2021 году предложений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия и США обменялись в декабре письменными предложениями по стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. По его словам, подходы Вашингтона неприемлемы, Москва продолжает отстаивать основы выдвинутых ей в 2021 году предложений.

Лавров напомнил о предложениях РФ на счет безопасности в Европе, которые были сформулированы и переданы США и другим странам НАТО в декабре 2021 года, но "были отвергнуты". "Выдвинули конкретные предложения, которые могли бы предотвратить нынешний конфликт. Тем самым могли бы спасти экономику Европы, которую сейчас американцы топят активно и результативно", - добавил министр.

"Мы в декабре 2023 года передали <...> те мысли, которые я сейчас так изложил в общем плане, изложили на бумаге, как и те письменные предложения, которые нам американцы передали, - рассказал Лавров. - Эти оценки для нас безальтернативны, и мы исходим из того, что в этом вопросе не осталось никакой недосказанности".

"К такому всеобъемлющему рассмотрению проблем стратстабильности американцы не тяготели никогда, ну и тем более это сейчас не может произойти в нынешних условиях. Поэтому понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток", - уточнил глава МИД РФ.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Проект был отвергнут странами Европы, а США отказались рассматривать его комплексно, предложив сосредоточиться на отдельных пунктах.