Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна об условиях транзита в регионе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об условиях транзита в регионе.

"То, что сказал господин Пашинян, что вот он хочет то ли таких же условий для транзита через Армению, которые будут использоваться при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию, я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, отвечая на вопрос ТАСС.