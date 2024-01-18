Лавров: "добрые советы" Запада на Южном Кавказе всегда нацелены на решение своих задач

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Добрые советы" Запада всегда присутствуют на Южном Кавказе, и они всегда нацелены на продвижение своих геополитических задач. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы только хорошо знаем, что "добрые" советы западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе, и эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процесса. Но то, что советы Запада нацелены всегда не на нахождение договоренностей между странами региона на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач, - это тоже всем прекрасно известно", - сказал он.