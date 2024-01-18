Лавров призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и нацистской риторики

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украина должна отказаться от вступления в НАТО и нацистской риторики, чтобы начать говорить о реалистичных условиях завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта, а это предполагает отказ от нацистской идеологии, нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.