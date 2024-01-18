Лавров назвал недопустимыми попытки Запада вернуться к идеологемам Второй мировой войны

Все, что происходит в связи с этим в Германии, очень расстраивает Россию, заявил министр иностранных дел

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нельзя допустить возвращения к идеологемам, послужившим основой для развязывания Второй мировой войны, и все, что происходит в данной связи в Германии, очень расстраивает Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Это отражает деградацию в западном обществе тех устоев, которые сложились и должны были свято охраняться после Второй мировой войны, - отметил он. - Говорят, поколения сменились, [пришли те,] которые не помнят ужасов Второй мировой войны. Но это не снимает ответственности с правительств западных и любых других стран за то, чтобы не допустить не просто забвения, а возвращения к тем идеологемам, которые легли в основу подготовки Второй мировой войны". "Нас очень расстраивает происходящее в Германии", - обратил внимание глава МИД РФ.