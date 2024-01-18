"Новые люди" заявили об изменении структуры партии после объединения с Партией роста

Партии могут провести свои съезды 27 января и 4-9 марта, рассказали в пресс-службе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Структура партии "Новые люди" изменится после объединения с Партией роста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Новых людей".

"Планируется проведение съезда Партии роста (предварительно) на 27 января. Съезд "Новых людей" (предварительно) на 4-9 марта. Сейчас идет обсуждение структуры партии "Новые люди" с учетом объединения партий", - сказали в пресс-службе, не уточняя подробностей.

24 декабря 2024 года "Новые люди" и Партия роста объявили о своем объединении. Лидеры подписали соглашение в ходе съезда "Новых людей", на котором был определен кандидат на предстоящих президентских выборах - им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.