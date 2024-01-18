Лавров дал совет Западу читать законы Украины прежде, чем говорить о защите ею демократии

По словам главы МИД РФ, на Украине приняли законы "по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал западным политикам почитать принятые на Украине законы прежде чем говорить о том, что Киев "защищает демократию".

"Когда тот же [канцлер Германии Олаф] Шольц, та же [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок, та же [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, да и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, все они говорят: "Мы должны Украину поддерживать до самой победы, потому что Украина бьется, умирает за наши, европейские, демократические ценности". Совесть есть? Почитайте законы, которые были приняты по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков. Надо с этим бороться и по линии официальной дипломатии, и по линии народной, парламентской дипломатии, и, я очень надеюсь, что по линии журналистского сообщества", - добавил министр.