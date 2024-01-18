Лавров: США не позволят Европе иметь стратегическую автономию

В настоящее время американцы с англичанами "заказывают музыку" для Евросоюза, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты заказывают музыку для Европы, ей не будет предоставлена стратегическая автономия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"И сейчас американцы с англичанами заказывают музыку для Европы. Стыдно континентальной так называемой Европе и всем этим разговорам от ваших соседей из Франции, что Евросоюз будет биться за стратегическую автономию. Никто вам этой стратегической автономии не предоставит, я вас заверяю", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста от итальянских СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости стратегической автономии для Евросоюза, подразумевая под этим, в частности, политическую независимость, экономическую конкурентоспособность и достаточный оборонный потенциал, позволяющий обеспечить собственную безопасность без опоры на США.