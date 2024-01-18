Член ОП рассказал о целях, которые Запад нашел для атак на выборах президента РФ

По словам Александра Малькевича, Санкт-Петербург, Москва, Донбасс и Новороссия станут основными мишенями для информационных и иных атак со стороны Запада

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва, а также Донбасс и Новороссия станут основными мишенями для информационных и иных атак со стороны Запада во время президентских выборов в РФ. Такое мнение высказал сопредседатель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"По информации, что у нас есть, в ходе избирательной кампании попыткам делегитимизировать наши выборы враги наметили три направления для информационных и иных дестабилизирующих ударов. Прежде всего, будут, конечно, пытаться бить по Санкт-Петербургу, так как это родной город нашего президента", - сказал Малькевич в ходе всероссийского совещания общественных штабов по наблюдению за выборами президента РФ.

"Во-вторых, это Москва - столица нашей родины и, третье - это новые субъекты РФ, прежде всего Херсонская и Запорожская области", - сказал Малькевич. По его мнению, в новых субъектах западные спецслужбы будут стараться посеять "недоверие к общественно-политической жизни, к ситуации в нашей стране".

Он подчеркнул, что ОП взаимодействует с комиссией Совфеда по защите суверенитета и противодействию вмешательства в дела России. По его словам, сейчас поступают "достаточно тревожные сигналы" о возможности использования всевозможных флешмобов, челленджей среди молодежи для дестабилизации обстановки. "Попытки такие уже были с различными призывами через мессенджеры, в том числе со стимулированием за какие-то небольшие деньги. Угрозы могут представлять чаты в популярных компьютерных играх, где игроки могут переписываться друг с другом и получать разного рода поручения", - сказал Малькевич. Он также обратил внимание на попытки активизации работы с выпускниками различных так называемых стипендиальных, обменных программ.

Выборы президента назначены в России на 17 марта.