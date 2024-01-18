Лавров: Россия теперь знает, что верить Западу нельзя

По словам главы МИД РФ, Россия окончательно избавилась от возможных иллюзий насчет Запада после начала спецоперации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия окончательно избавилась от возможных иллюзий насчет Запада после начала спецоперации и теперь знает, что верить ему нельзя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Какие-то иллюзии, если они еще оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит, - все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", - указал глава МИД РФ.

По его словам, западные страны продемонстрировали, что они хотят только "жить за счет других и быть умнее всех остальных".

Лавров пояснил, что таким образом ряд факторов, связанных с гибридной всесторонней агрессией Запада против России, помогли понять российскому обществу "как жить дальше".