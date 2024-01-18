Лавров назвал гнусным нападение на участников фестиваля в Израиле

Заявления Израиля о том, что палестинцы - не люди, а животные, рождает страшные аналогии, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва считает гнусным нападение на участников фестиваля в Израиле, как и заявления израильских министров и командующих о палестинцах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"В секторе Газа неприемлемым было нападение на мирных граждан, участников фестиваля. Жуткие кадры, жестокое, гнусное нападение. Мы его сразу осудили, я повторю еще раз", - сказал Лавров.

"Я сейчас очень откровенно скажу: у израильтян вот в тех заявлениях, которые делали министр обороны, командующие армией, ряд других министров, - там же даже звучало, что палестинцы - это не люди, это животные, - отметил министр. - Примерно как [Арсений] Яценюк говорил, что на Донбассе живут нелюди, как [Владимир] Зеленский говорил, что не люди, а существа, как всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия".