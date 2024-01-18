Лавров: Байден понимает, что без создания государства Палестины сложно успокоить ситуацию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и другие западные страны понимают, что без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"То, что сейчас и Байден, и Блинкен, и европейцы заговорили о необходимости начать движение к созданию палестинского государства, они понимают, что без этого очень трудно успокоить ситуацию", - сказал он.