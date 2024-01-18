Лавров назвал путем к катастрофе вседозволенность, которую Киев получил от Запада

Она уже произошла в мозгах украинского руководства, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вседозволенность, которую киевский режим получил от западных стран, стала путем к катастрофе, и та уже произошла в мозгах украинского руководства, которое теперь ведет туда же всю страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Киеву все дозволено, и эта вседозволенность проявляется во всем, что он делает. <...> Вседозволенность - это путь к катастрофе. И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", - констатировал министр иностранных дел России.