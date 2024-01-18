Лавров: РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят независимость и свои интересы

Глава МИД России отметил, что у двух стран для этого "есть все необходимые средства"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия, если у Запада возобладает "самоубийственная логика", отстоят независимость и свои интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений", - сказал он.

Лавров отметил, что у двух стран для этого "есть все необходимые средства".