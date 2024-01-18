Лавров продемонстрировал методичку ЕС о том, как вести себя с дипломатами РФ

В частности, "руководство" предусматривает запрет на прямые двусторонние контакты с представителями России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Страны ЕС проинструктировали сотрудников своих диппредставительств, как следует себя вести по отношению к дипломатам из РФ, соответствующую методичку продемонстрировал на ежегодной пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Взял такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, о том, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методчика распространена и ей надо строго следовать", - пояснил министр.

В частности, "руководство" предусматривает запрет на прямые двусторонние контакты с представителями РФ, участие в праздничных приемах по случаю 23 Февраля и 9 Мая, а также рекомендует "избегать непосредственного соседства европейской и российской делегаций на общих фото официальных собраний".

"Обращаю ваше внимание к вопросу о борьбе с нацизмом. [Им] нельзя отмечать победу во Второй мировой войне", - подчеркнул Лавров.

"Посещение любых мероприятий, организованных российской стороной, исключено, - продолжил он озвучивать положения из методички. - Российские дипломаты не могут быть приглашены на мероприятия и приемы, устраиваемые руководящими структурами и представительствами Евросоюза, а также министерствами иностранных дел государств ЕС".