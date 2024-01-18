Лавров заявил, что ему неизвестно о желании Казахстана вступить в Союзное государство

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что ему неизвестно о заинтересованности Казахстана вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

"Насчет Союзного государства - да, Союзное государство - это флагман Евразийского экономического союза по многим направлениям и задает тон, направления дальнейшей работы Евразийского экономического союза. Но, честно признаюсь, я не слышал о том, чтобы Казахстан проявлял такой-то интерес в присоединении к Союзному государству", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли быть принято решение о присоединении Казахстана к объединению.