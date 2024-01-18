Лавров назвал заявление Аргентины об отказе вступить в БРИКС ее суверенным решением

Глава МИД РФ считает, что такое решение неокончательным

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заявление Аргентины об отказе в данный момент присоединиться к БРИКС является суверенным решением этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было [направлено] при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент [Альберто] Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что "это не отказ от вступления [в БРИКС], это объяснение, почему они сейчас к этому не готовы". "Мы это восприняли так", - добавил он.

По его словам, правительство нового президента Аргентины Хавьера Милея окончательно определит свою позицию по вступлению страны в БРИКС, когда "войдет в курс дела". "Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию", - сказал министр.