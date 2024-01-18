Лавров планирует посетить Бразилию и другие латиноамериканские страны в конце февраля

В Бразилии пройдет министерская встреча G20

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в конце февраля планирует посетить Бразилию, где пройдет министерская встреча G20, также министр может совершить поездки и в другие страны Латинской Америки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"В прошлом году я был в Бразилии и буду в Бразилии снова. Там в конце февраля проходит министерская встреча "Группы двадцати", в связи с этим мы планируем посещение ряда других латиноамериканских стран", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия намерена не только возродить практику ежегодных министерских встреч с Сообществом латиноамериканских и карибских государств, которые прекратились из-за пандемии, но и вывести диалог на новый уровень.

"Формат "Латинская Америка - Россия" вполне заслуживает того, чтобы не только в парламентском измерении развиваться, но и по линии исполнительной власти. Мы над этим сейчас работаем", - заключил Лавров.