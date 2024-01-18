Лавров: вопрос об изменении отношений с РФ надо адресовать новой администрации США

По словам главы МИД РФ, это нужно сделать при понимании, что выборы американского лидера будут честными

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопрос об изменении отношений Москвы и Вашингтона надо адресовать новой администрации США при понимании, что выборы американского лидера будут честными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

"Это не ко мне вопрос. Это вопрос к тем, кто будет выбран американским народом. При понимании, что выборы будут честными", - сказал он.

Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. 25 апреля 2023 года действующий глава государства Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на этот пост. Его предшественник на данной должности Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.