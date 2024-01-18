Володин заявил, что мужество солдат и жителей блокадного Ленинграда предопределило Победу

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила самую высокую цену за победу над нацизмом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Героизм солдат и мужество жителей блокадного Ленинграда предопределили будущую Победу над нацизмом. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда, который отмечается 18 января.

"Героизм наших солдат и офицеров, мужество тружеников, жителей Ленинграда предопределили будущую Победу", - отметил Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.

Он напомнил, что во время блокады погибли от обстрелов, голода и холода более миллиона человек. "Это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за всю Вторую мировую войну. Наша страна заплатила самую высокую цену за Победу над нацизмом", - отметил председатель Госдумы.

"Сегодня идейные потомки тех, кто уничтожал ленинградцев, вновь пытаются исказить правду и переписать историю. Наш долг - этого не допустить: защитить память о Великой Победе, о подвиге отцов и дедов, чтить павших и уважать живых", - подчеркнул он.

18 января 1943 года в ходе операции "Искра" были освобождены город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Это позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда с остальной территорией страны. Операция "Искра" стала коренным переломом в битве за Ленинград. Окончательно город освободили от блокады через год - 27 января 1944 года.