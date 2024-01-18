Лавров считает, что албанская проблема на Балканах может взорваться

Глава МИД РФ отметил, что до сих пор спикер парламента Македонии сидит за столом, на котором водружен албанский флаг

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Албанский фактор на Балканах очень серьезен, проблема может взорваться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Глава МИД РФ обратил внимание на косовскую проблему и напомнил, что в 2013 году при посредничестве Европейского союза была достигнута договоренность между Приштиной и Белградом о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косова. Однако прошло уже больше 10 лет, но ничего не изменилось. "Тупик в выполнении этой договоренности, которую Евросоюз преподносил как свое величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго. И Евросоюз ничего сделать не может. Единственное, что они сейчас смогли, как я понимаю, сделать - это они придумали в угоду господину [премьеру непризнанного Косова Альбину] Курти, в угоду Приштине переписать эту договоренность о Сообществе сербских муниципалитетов Косова, переписывают таким образом, чтобы не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно какими-то искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев", - добавил Лавров.

"Это стыдно Евросоюзу, конечно, должно быть, потому что они так били в литавры в 2013 году, что вот - мы добились, проблема Косова решена. Ничего подобного. И сейчас точно так же, как по любому другому вопросу, когда надо выполнять договоренности, они отрабатывают назад в пользу той стороны, которая им ближе в данном конкретном случае. А ближе им, конечно же, косовские албанцы, потому что они поклялись в верности, они хотят и в НАТО вступать, они везде хотят вступать и будут верно следовать указаниям Евросоюза, если только потом не взорвется албанская проблема на Балканах. Албанский фактор - он очень серьезный", - сказал он.

Лавров отметил, что до сих пор спикер парламента Македонии сидит за столом, на котором водружен албанский флаг. "Македонский тоже где-то стоит, но албанский рядом. Но это, собственно говоря, отдельная тема", - добавил он.