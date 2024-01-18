Эксперт: геополитическая обстановка практически не повлияла на арктические проекты РФ

Спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что любой арктический проект появляется, когда появляются соответствующие технологические решения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия всегда будет опережать другие страны в работе над арктическими проектами, геополитическая ситуация не оказала существенного влияния их развитие. Об этом на площадке клуба "Валдай" заявил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе дискуссии, посвященной итогам председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"Дискуссия о форматах, о том участвуем мы в Арктическом совете, не участвуем в Арктическом совете - ее, на мой взгляд, нет. Россия - это неотъемлемая часть Арктики. <…> Если посмотреть на площадь страны, каждый третий квадратный метр - это Арктика. Если смотреть с точки зрения экономики, каждый шестой рубль в экономике России - это та же самая Арктическая зона Российской Федерации. Поэтому мы по объективным причинам будем опережать многие страны с точки зрения развития наших проектов в Арктике", - сказал представитель Росатома. По его словам, сейчас в этом регионе работают тысячи людей, имеющих уникальный опыт. "И там идет огромная координация со стороны правительства Российской Федерации, чтобы все эти проекты развивались и дальше", - отметил Панов.

Он отметил, что текущая геополитическая обстановка определенным образом отражается на развитии арктических проектов, но принципиального воздействия на российские арктические проекты она оказать не может. По его словам, любой арктический проект появляется, когда появляются соответствующие технологические решения. "Поэтому арктические проекты живут немного в другом цикле. В данном случае влияние есть, но оно в принципе не может остановить развитие ни одного арктического проекта. <…> В каком-то смысле попытка дистанцироваться от сотрудничества с Россией в части обсуждения общих арктических задач, она не то что помешала, а скорее способствовала более быстрому решению задач", - сказал Панов.