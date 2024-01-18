МИД РФ призвал Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

Официальный представитель ведомства Мария Захарова также подчеркнула необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия на фоне обострения отношений между Ираном и Пакистаном призывает стороны к сдержанности и решению возникающих вопросов политико-дипломатическими методами. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с напряженностью между двумя исламскими республиками.

"С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами", - указала Захарова.

"Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз", - добавила дипломат.

Она также подчеркнула необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств. "Вызывает сожаление, что подобное происходит между дружественными странами ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - прим. ТАСС), с которыми мы развиваем партнерские отношения, - указала она. - Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе".

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.