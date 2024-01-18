Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили урегулирование в Сирии

Кроме того, в российском дипведомстве констатировали, что Михаил Богданов и Казем Джалали уделили отдельное внимание обстановке в акватории Красного моря

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули на встрече важность координации двух стран по урегулированию сирийского кризиса, в том числе в рамках астанинского формата.

"Подчеркнута важность продолжения плотной координации между Москвой и Тегераном в интересах комплексного урегулирования кризиса в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что сторонами в ходе беседы "была высказана общая обеспокоенность продолжающейся эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта". "Акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения гуманитарного содействия жителям анклава", - добавили в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве констатировали, что замглавы МИД РФ и посол Ирана уделили отдельное внимание "обстановке в акватории Красного моря, резко обострившейся в результате предпринятых группой стран во главе с США и Великобританией массированных ударов по территории Йемена".

Встреча состоялась по просьбе посла Ирана.

Переговоры в астанинском формате ведутся с 2017 года. В него входят Россия, Иран, Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию в Сирии, представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели.