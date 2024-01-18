Мишустин провел в Москве встречу с премьером Киргизии

Стороны обсудили интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Москве встречу с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества, уделив особое внимание продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании и других областях", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

Там добавили, что Мишустин и Жапаров также обсудили интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе.