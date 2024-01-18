В СРЗП раскритиковали западные СМИ за искажение слов Миронова

В пресс-службе отметили, что комментарий был переведен на английский язык и распространен среди зарубежных СМИ, в их числе было издание Bild

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов действительно прокомментировал публикацию газеты Bild о сценарии нападения России на НАТО, но в комментарии не было угроз, а его слова были искажены и использованы для манипуляций. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе партии.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что комментарий Сергея Миронова стал поводом для манипуляций со стороны ряда СМИ и телеграм-каналов, которые обвинили председателя СРЗП в том, что он "угрожал журналистам ядерным ударом". Никаких подобных угроз в комментарии Сергея Миронова не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что комментарий был переведен на английский язык и распространен среди зарубежных СМИ, в их числе было издание Bild. В комментарии говорилось, что информация об ожидаемом нападении России на НАТО абсурдна, провокационна и направлена на то, чтобы "посеять еще больше паники среди обывателей в Европе, усилить антироссийскую истерию".

Председатель партии отметил, что Россия как ядерная держава будет принимать все доступные средства для защиты своей территории. "Эти меры защиты будут касаться любого российского региона, независимо от того, признает его Запад таковым или нет", - добавил Миронов.

В Bild 14 января вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу в своем телеграм-канале написала, что "секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".