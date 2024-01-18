Посла Франции вызвали в МИД РФ

Это связано с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", - сообщила дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.