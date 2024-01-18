МИД РФ надеется на конструктивный диалог в Женеве с экспертами по правам ребенка

В министерстве сообщили, что в Женеву командируется российская делегация во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Алексеем Вовченко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает на конструктивный обмен мнениями с экспертами Комитета по правам ребенка (КПР) в Женеве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"11 июля 2019 года Россия направила в КПР объединенные 6-й и 7-й периодические доклады о выполнении положений Конвенции о правах ребенка. Рассмотрение указанных докладов состоится 22-23 января этого года в ходе 95-й сессии Комитета по правам ребенка, - говорится в сообщении. - В Женеву командируется российская делегация во главе с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко. Российская сторона рассчитывает на конструктивный и заинтересованный диалог с экспертами КПР по всему спектру вопросов, очерченных в конвенции".