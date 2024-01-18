Главы МИД РФ и Сирии подчеркнули недопустимость расширения конфликта на Ближнем Востоке

Сергей Лавров и Фейсал Микдад также указали на необходимость незамедлительного прекращения огня

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад на встрече в Москве подчеркнули недопустимость провокационных действий, ведущих к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в министерстве.

Стороны также обсудили обсудили ситуацию в секторе Газа и указали на необходимость незамедлительного прекращения огня.

"Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении. - Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава".

В МИД РФ проинформировали, что министры подробно обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи постконфликтного восстановления и продвижения комплексного урегулирования в этой стране при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. "При рассмотрении актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового партнерства были согласованы некоторые практические шаги в интересах наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - добавили в министерстве.