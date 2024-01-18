Группа друзей в защиту Устава ООН приняла декларацию за прекращение насилия в секторе Газа

Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН приняла декларацию, в которой входящие в объединение страны выступили за прекращение кровопролития в секторе Газа и построение справедливого многополярного мира. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам пятой встречи стран Группы в Уганде на полях 19-го саммита Движения неприсоединения.

"По итогам мероприятия принята общеполитическая декларация, в которой нашли отражение согласованные подходы участников Группы друзей в защиту Устава ООН к прекращению кровопролития в Газе и построению справедливого многополярного миропорядка в строгом соответствии с буквой и духом Устава всемирной организации", - отметили в министерстве, Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

На встрече состоялось развернутое обсуждение драматической ситуации в cекторе Газа и в регионе в целом. "Прозвучало общее мнение о важности неотложного прекращения огня для того, чтобы положить конец страданиям мирного населения и возобновить усилия по обеспечению долгосрочного справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе", - указывается в сообщении.

"В своем выступлении на мероприятии Сергей Вершинин акцентировал естественные процессы формирования подлинной многополярности, которые характеризуются появлением новых центров силы среди развивающихся государств, справедливо претендующих на более значимую роль в мировых делах. В связи с этим заместитель министра выразил уверенность, что дальнейшая активизация деятельности Группы и укрепление ее влияния отвечают интересам всех конструктивных членов международного сообщества, стремящихся положить конец диктату узкой группы стран в международных отношениях", - добавили на Смоленской площади.

В Группу друзей в защиту Устава ООН, созданную по инициативе Венесуэлы, входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.