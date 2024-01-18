В МИД РФ заявили о готовности помогать в решении социально-экономических проблем в Нигере

Замглавы МИД РФ Михаила Богданова с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре и министром обороны страны Салифу Моди обсудили "актуальные вопросы укрепления традиционно дружественных российско-нигерийских отношений, включая активизацию и расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия готова способствовать преодолению социально-экономических проблем в Нигере гуманитарным путем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре и министром обороны страны Салифу Моди.

"При обмене мнениями по международной и африканской повесткам дня особое внимание было уделено положению в Сахаро-Сахельском регионе. Констатирован настрой Москвы и Ниамея на углубление политического диалога и координацию действий в ООН и в других многосторонних форматах. В этом контексте с российской стороны подтверждена готовность способствовать преодолению социально-экономических проблем в Нигере, в том числе путем оказания необходимого гуманитарного содействия", - сообщили в министерстве.

Также стороны обсудили "актуальные вопросы укрепления традиционно дружественных российско-нигерийских отношений, включая активизацию и расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях", добавили в МИД.

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече в Москве с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном заявил, что российская сторона заинтересована в расширении двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, а также товарооборота. По словам Оверчука, необходимы совместные шаги для развития партнерства в энергетике и ряде других сфер.

Кроме того, заместители главы Минобороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров провели в Москве рабочую встречу с министром национальной обороны Республики Нигер Салифу Моди. Стороны согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции.