Слуцкий назвал лицемерной аргументацию в резолюции Европарламента с критикой Венгрии

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, Будапешт оказался виноват лишь в том, что "посмел" воспротивиться навязанному из-за океана курсу на слепую поддержку Украины за счет европейских налогоплательщиков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аргументация в резолюции Европарламента с критикой Венгрии классически лицемерна. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Аргументация в очередной резолюции ЕП классически лицемерна: "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей Европейского Союза". Ценности, о которых так заботится Брюссель, четко обозначены в договоре ЕС: "уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам". Что в этом списке не так в случае с Венгрией? Риторический вопрос", - отметил парламентарий.

По его словам, Будапешт оказался виноват лишь в том, что "посмел" воспротивиться навязанному из-за океана курсу на слепую поддержку Украины за счет европейских налогоплательщиков. "Речь идет о политически ущербном и экономически невыгодном выделении Киеву долгосрочной финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Венгрия заняла позицию, основанную, кстати, исключительно на национальных интересах. Имеет право? Безусловно! По всем европейским стандартам. Но... Европейским, но не двойным стандартам. И в этот раз эти двойные стандарты направлены на члена Евросоюза ради того, чтобы угодить вашингтонскому обкому и подставить свой карман для продолжения содержания проекта "антиРоссия", - добавил Слуцкий.

Глава думского комитета считает, что "Европа с таким парламентом стала еще на шаг ближе к роли пешки Соединенных Штатов на геополитической шахматной доске".

17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время которых несколько евродепутатов предложили продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. 18 января Европарламент принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в "систематическом подрыве основополагающих ценностей" Евросоюза. Он также призвал Евросовет начать против Венгрии расследование в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению этой страны права голоса в сообществе.

Документ, который был принят в Европарламенте 345 голосами против 104, не имеет обязательной силы для лидеров стран ЕС. Он носит рекомендательный характер, но в то же время усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 1 февраля. На этой встрече вновь будет обсуждаться вопрос финансирования Украины. На предыдущем совещании ЕС 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал принятие поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавших выделение Украине €50 млрд.