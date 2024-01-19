Посол РФ в Сеуле допустил участие южнокорейского бизнеса в восстановлении Донбасса

Россия является платежеспособным партнером, который может обеспечить для корейского бизнеса в разных областях многомиллиардные заказы, подчеркнул Георгий Зиновьев

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Южнокорейский бизнес в будущем может быть приглашен к участию на взаимовыгодных началах в восстановлении четырех новых субъектов РФ. Такую перспективу не исключил новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев во время беседы с российскими журналистами.

"По поводу участия [южнокорейских компаний] в восстановлении Украины, как говорится, поживем - увидим. Сначала надо решить те задачи, которые поставлены в ходе СВО. Потом в зависимости от конечного результата смотреть, кто и что будет восстанавливать. Может быть такое участие будет соответствовать российским интересам тоже", - сказал посол.

"Как известно, на Украине никаких денег нет и не предвидится, а Россия - это платежеспособный партнер, который может обеспечить для корейского бизнеса в разных областях многомиллиардные заказы", - продолжил он. "Нельзя исключать, что участие корейских компаний в восстановительной деятельности на той территории, которая была когда-то Украиной, не будет противоречить российским интересам", - добавил Зиновьев.

"Пока нужно подождать, мы не в той точке, чтобы давать этому оценки", - подчеркнул он. Зиновьев подтвердил, что речь идет о четырех новых субъектах. По его словам, в новых регионах существует запрос на "большой объем восстановительных работ и создание новой инфраструктуры", которая пришла в упадок во время пребывания под управлением Киева до СВО. Он добавил, что российская сторона приветствовала бы и южнокорейские инвестиции в дальнейшее экономическое развитие Крыма, "который по недоразумению когда-то входил в состав Украины".

"Пока мы не зазываем туда южнокорейский бизнес, но, возможно, настанет такой день, когда такое участие будет приветствоваться", - подчеркнул он.