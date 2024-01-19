Посол РФ считает, что покупка российского сырья даст конкурентные преимущества Южной Корее

Георгий Зиновьев констатировал сокращение поставок нефти, но отметил увеличение импорта угля из России

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Покупка российских энергоресурсов и другого сырья дала бы возможность Сеулу повысить конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом заявил новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с российскими журналистами.

"Естественное преимущество Республики Корея заключается в том, что она находится рядом со стабильным, богатым и надежным поставщиком энергоресурсов, каковым является Россия. Если корейская сторона будет пользоваться этим конкурентным преимуществом, это будет способствовать стабильной работе экономики", - сказал он. Посол констатировал сокращение поставок нефти, но отметил увеличение импорта угля из России.

Решение переплачивать в несколько раз за энергоресурсы в угоду политической конъюнктуре в конечном итоге может привести к потере конкурентоспособности, предупредил посол.

"Российский рынок растет и является привлекательным для наших непредубежденных коллег. [Южная] Корея инвестировала много труда и средств в завоевание этого рынка. Мне кажется, что корейским партнерам было бы обидно упустить эти возможности. А они только расширяются", - сказал посол. По его словам, возобновление работы межправительственной комиссии позволило бы обсудить обеспокоенности южнокорейского бизнеса, представленного в России. "Хотелось бы, чтобы времена популярности корейских товаров на российском рынке не ушли в прошлое", - добавил Зиновьев. В качестве шагов по улучшению отношений РФ и Республики Корея он также предложил активизацию контактов на рабочем уровне.

Кроме того, он указал, что амбиции Сеула по расширению доли на мировом рынке вооружений не противоречат напрямую интересам Москвы, поскольку страны имеют разные рынки и потенциальных покупателей.

По словам посла, в Москве считают, что Республика Корея не по своему желанию была вынуждена присоединиться к некоторым западным санкциям против РФ. Однако рост числа экспортных ограничений Республики Корея в отношении России не будет способствовать укреплению связей Москвы и Сеула.