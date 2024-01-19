Посол в Сеуле: профильный комитет ООН не находил нарушений при сотрудничестве РФ и КНДР

В органах СБ ООН констатировали, что российская сторона в полной мере соблюдает все соответствующие резолюции, подчеркнул Георгий Зиновьев

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Безопасности ООН, сформированный в соответствии с резолюцией 1718, не находил нарушений санкционного режима со стороны России при ее сотрудничестве с КНДР. Это подчеркнул новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе беседы с российскими журналистами.

По его словам, существуют механизмы для обсуждения факторов, которые, по мнению Сеула, указывают на якобы возможные нарушения резолюций СБ ООН. "Профильный комитет 1718, насколько я знаю, ни разу не подтвердил каких-либо нарушений с российской стороны санкционных резолюций. Скорее наоборот, те озабоченности, которые были озвучены в рамках этого комитета, получают достаточно подробную и исчерпывающую реакцию с нашей стороны", - подчеркнул он.

"Это касается и проблемы [использования] рабочей силы [из КНДР за рубежом]. В органах СБ ООН было констатировано, что российская сторона в полной мере соблюдает все соответствующие резолюции", - добавил он. Зиновьев призвал "концентрироваться на фактах, а не предположениях".

В МИД РФ неоднократно отмечали, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.