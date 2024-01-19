Посол РФ: резолюции СБ ООН против КНДР предусматривают поощрение за их соблюдение

Документы принимались с конечной целью не наказания кого-либо, а для укрепления и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнул Георгий Зиновьев

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Дух "санкционных" резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР предусматривает возможности ослабления введенных ограничений, не следует относиться избирательно к международному праву. Об этом заявил новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с российскими журналистами.

"Международное право нужно соблюдать во всей полноте. Резолюции, предусматривающие рестрикции, содержат, если можно так выразиться, не только "палку", но и "морковку": духу и букве резолюций соответствует поощрение КНДР в случае ответственного поведения. Они принимались с конечной целью не наказания кого-либо, а для того, чтобы укрепить мир и стабильность на Корейском полуострове", - подчеркнул посол. Он указал, что среди постоянных членов СБ ООН только РФ и КНР обращают на это внимание.

В ответ на соблюдение ограничений вместо поощрения Пхеньян столкнулся с ужесточением давления, подчеркнул Зиновьев. "Такой курс не совсем логичен и не приведет к искомому результату", - резюмировал он. Международное право Запад пытается подменить "порядком, основанным на неких правилах, которые никому не известны". "Такое впечатление, что главное правило - обвинять во всем Россию", - добавил глава диппредставительства.

Посол также подчеркнул, что контакты РФ и КНДР не противоречат интересам Республики Корея и могут помочь снизить напряженность в регионе.