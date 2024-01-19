В Якутии откроют 21 временный избирательный участок на выборах президента РФ

Временные участки откроются в Алданском, Анабарском, Булунском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах региона, а также в больницах Якутска

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Центризбирком Якутии откроет в регионе 21 временный избирательный участок для голосования на выборах президента России, сообщила ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Алла Самойлова.

"По месту временного пребывания избирателей открывают новые избирательные участки, которые действуют в период конкретной избирательной кампании. В Центральной избирательной комиссии Якутии в январе принято постановление об образовании 21 избирательного участка в местах временного пребывания избирателей. В основном это вахтовые поселки, где работают граждане Российской Федерации и имеют право голосовать", - рассказала Самойлова, уточнив, что два временных избирательных участка будут развернуты в Якутске в больницах, где находятся избиратели из районов.

Помимо Якутска, временные участки откроются в Алданском, Анабарском, Булунском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах региона. Для оленеводов, работников полярных станций будет организовано досрочное голосование.

В Якутии в настоящее время насчитывается 790 избирательных постоянных участков.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.