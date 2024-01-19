Некоторые жители ДФО смогут принять участие в выборах президента, находясь в море

Для этого в некоторых регионах организуют избирательные участки на морских судах

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока - военнослужащие и рыбодобытчики - смогут принять участие в выборах президента, находясь в море. Для этого в некоторых регионах организуют избирательные участки на морских судах, сообщили ТАСС в региональных избиркомах Магаданской и Сахалинской областей, а также Приморского края.

"Невельская судовая комиссия решила образовать избирательные участки почти на 50 судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании. Место дислокации - Охотоморская, Северо-Курильская, Южно-Курильская экспедиции, Берингово и Охотское моря, Татарский пролив и Тихий океан", - отметили в избирательной комиссии Сахалинской области.

Заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Сергей Советников рассказал, что заявки на организацию избирательных участков на морских судах в Приморье еще формируются. Число временных участков для голосования будет известно в марте - за десять дней до выборов.

Кроме того, по словам представителя облизбиркома Колымы, на судах региона откроют 13 избирательных пунктов в Охотском море.

Ранее в правительстве Камчатского края ТАСС уточнили, что на территории их региона откроется более 100 избирательных участков на морских судах.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.