Песков: уровень доверия россиян Путину стабильно высокий

Это говорит о том, что люди ощущают на себе результаты его работы, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину стабильно высокий, это означает, что люди ощущают на себе результаты его работы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[В России] достаточно стабильный высокий уровень доверия [граждан] президенту, поддержки президента на протяжении многих лет", - сказал представитель Кремля. "Это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии все-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы [Путина]", - добавил он.

Песков обратил внимание на то, что "накатывают пандемии, накатывают экономические кризисы, накатывают разные санкции", но, несмотря на это, "благодаря ежедневной работе, круглосуточной зачастую работе [Путина] удается обеспечивать поступательное развитие страны".

По словам пресс-секретаря президента РФ, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствующие о том, что уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%, достаточно красноречивы. "Но цифры в данном случае - не главное, главное - ощущения людей. Именно это ощущение личное и проецируется на уровень поддержки [россиянами Путина]", - заметил представитель Кремля.