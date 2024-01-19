Песков заявил об обеспокоенности РФ высоким уровнем напряженности на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва призывает все страны региона к сдержанности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уровень напряженности на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе зашкаливает, это вызывает беспокойство у Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, уровень напряжения, эскалация зашкаливают. Это не может не быть предметом для беспокойства", - сказал он, комментируя эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обострившиеся отношения Ирана и Пакистана.

"Отчасти это все производное во многом того страшнейшего кризиса вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва призывает все страны региона к сдержанности. "Мы призываем все стороны, все государства региона и прилегающих регионов к сдержанности и к, скажем так, дипломатии. В этом случае это единственное, что может помочь", - резюмировал Песков.