19 января, 10:22,
обновлено 19 января, 10:40
Военная операция на Украине

Песков: Москва и Париж не обсуждают на высшем уровне ситуацию с наемниками из Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что этот инцидент лишь подтвердил прежние заявления России о присутствии там наемников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вопрос об уничтоженных в ходе удара ВС РФ по боевикам в Харькове французских наемниках не становился предметом переговоров между Москвой и Парижем на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог на этот счет ведется через дипломатов.

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"На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было, - отметил Песков. - Там идет разговор через наших дипломатов".

Представитель Кремля обратил внимание, что ситуация лишь подтверждает ранее делавшиеся Москвой заявления о присутствии иностранных наемников на Украине. "То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков.

Минобороны РФ сообщало о высокоточном ударе по месту скопления боевиков в Харькове 16 января. Их основу составляли французские наемники. В результате были уничтожены 60 боевиков, более 20 ранены. 

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