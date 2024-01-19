Песков: отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление у России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва уважает любое решение Буэнос-Айреса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение Аргентины не вступать в БРИКС вызывает сожаление у России, но Москва уважает любое решение Буэнос-Айреса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что очередь стран, желающих ассоциироваться с БРИКС, достаточно большая. "Это вызывает удовлетворение, и это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", - добавил он.

В декабре 2023 года официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни подтвердил, что Буэнос-Айрес официально уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и председателю КНР Си Цзиньпину, говорилось, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.