Песков заявил, что даты визитов Путина в Турцию и КНДР пока не определили

Они согласуются по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Точные даты визитов президента РФ Владимира Путина в Турцию и КНДР согласуются по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет [точных дат], по-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам, по мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал представитель Кремля.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи ранее на этой неделе посетила с визитом РФ, состоялись ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам министры встретились с Путиным. У президента РФ также есть действующее приглашение посетить КНДР.

Кроме того, у российского лидера есть договоренность о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ранее отмечал Песков, точное время пока не выбрано, но "рано или поздно это общение произойдет".